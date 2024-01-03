Киркоров сменил генерального директора своего бизнеса

Известно, что ранее гендиректором ООО "PHILIP KIRKOROV PRODUCTION" был Кияшко А. В., а в настоящее время — Владимир Пономарев.

Основным видом бизнеса числится функционирование в сфере исполнительских искусств. "Филипп Киркоров Продакшн" действует в РФ уже больше 20 лет.

Основным заказчиком структуры является "БКЗ "Октябрьский" СПб, ГБУК".

Известно также, что коммерческая структура в судах проиграла 25%, когда выступала ответчиком.