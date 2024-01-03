Действия, которые противопоказаны на первом свидании

Не опозориться перед своим новым знакомым (знакомой) - задача №1 на первом свидании.

Необходимо учесть, что в подобной ситуации нельзя грубить персоналу ресторана, который вы посетили.

Далее не на руку будет постоянно поправлять прическу или макияж, так как это выдает неуверенность в себе, что вряд ли понравится партнеру.

Бесконечное поглядывание в телефон - действие не для первого свидания, так как собеседник сочтет себя лишним на этом празднике жизни.

Далее ни в коем случае нельзя, первый раз встречаясь с человеком, ругаться матом, а также есть и пить как не у себя дома.