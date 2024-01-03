Блогершу Хоффман, сжегшую свой паспорт РФ, отправили под домашний арест на месяц

Известно, что хозяйкой жилплощади, где будет отбывать наказание Евгения "джипси" Хоффман, является ее мать.

Телеграм-канал Mash сообщает, что за некоторое время до сожжения паспорта, блогер сломала нос собственной приятельнице.

Против звезды интернета заведено уголовное дело по статье о причинении среднего вреда здоровью.

Напомним, что 1 января в Сети распространился ролик, где Хоффман сжигает собственный паспорт. После данного действия блогерша была взята под стражу.