Блогершу Хоффман, сжегшую свой паспорт РФ, отправили под домашний арест на месяц

Известно, что хозяйкой жилплощади, где будет отбывать наказание Евгения "джипси" Хоффман, является ее мать.
Телеграм-канал Mash сообщает, что за некоторое время до сожжения паспорта, блогер сломала нос собственной приятельнице.
Против звезды интернета заведено уголовное дело по статье о причинении среднего вреда здоровью.
Напомним, что 1 января в Сети распространился ролик, где Хоффман сжигает собственный паспорт. После данного действия блогерша была взята под стражу.
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