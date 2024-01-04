Собчак призналась, что с ней разорвали контракт несколько организаторов корпоративов

Дома Ксения Собчак в компании своего мужа Константина Богомолова и сына Платона, которого она родила от первого мужа, актера Максима Виторгана, нарядила елку.

Фото украшенного дерева селебрити разместила в своем микроблоге.

Звездная блондинка пояснила, что у нее отменилось целых 3 корпоратива по неизвестным ей причинам.

Отчаиваться по поводу знаменитость не стала, заявив, что сын счастлив, что все дома и от того, что на дворе снег.

По всей видимости, Собчак не захотели видеть в качестве ведущей вечеринок под Новый год по причине ее участия в скандальном мероприятии, куда ее позвала блогер Настя Ивлеева.