Собчак призналась, что с ней разорвали контракт несколько организаторов корпоративов

00:23 2024-01-04
Собчак призналась, что с ней разорвали контракт несколько организаторов корпоративов

Ксения Собчак сообщила, что у нее освободилось время, которое она с удовольствием провела с семьей.

Дома Ксения Собчак в компании своего мужа Константина Богомолова и сына Платона, которого она родила от первого мужа, актера Максима Виторгана, нарядила елку.

Фото украшенного дерева селебрити разместила в своем микроблоге.

Звездная блондинка пояснила, что у нее отменилось целых 3 корпоратива по неизвестным ей причинам.

Отчаиваться по поводу знаменитость не стала, заявив, что сын счастлив, что все дома и от того, что на дворе снег.

По всей видимости, Собчак не захотели видеть в качестве ведущей вечеринок под Новый год по причине ее участия в скандальном мероприятии, куда ее позвала блогер Настя Ивлеева.

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