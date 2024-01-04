Собчак призналась, что с ней разорвали контракт несколько организаторов корпоративов

Дома Ксения Собчак в компании своего мужа Константина Богомолова и сына Платона, которого она родила от первого мужа, актера Максима Виторгана, нарядила елку.
Фото украшенного дерева селебрити разместила в своем микроблоге.
Звездная блондинка пояснила, что у нее отменилось целых 3 корпоратива по неизвестным ей причинам.
Отчаиваться по поводу знаменитость не стала, заявив, что сын счастлив, что все дома и от того, что на дворе снег.
По всей видимости, Собчак не захотели видеть в качестве ведущей вечеринок под Новый год по причине ее участия в скандальном мероприятии, куда ее позвала блогер Настя Ивлеева.
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