Бородина заявила, что не отвернется от Орловой из-за ее участия в голой вечеринке Ивлеевой

Один из подписчиков Ксении Бородиной поинтересовался, как изменится ее отношение к Ольге Орловой, которая приняла участие в обнаженной вечеринке Насти Ивлеевой.

Бородина заявила, что не собирается отказываться от подруги из-за такой ерунды.

Ведущую возмутил вопрос фолловера. Она призвала поклонников думать, прежде чем задавать настолько глупые вопросы.

Ранее Орлова опровергла сведения о том, будто Бородина доминирует в их дружбе. По мнению певицы, подобное возникает, когда человек не воспринимает друга как себе равного.