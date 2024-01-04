Чехова встала на защиту Ивлеевой на фоне обнаженной вечеринки, устроенной блогером

По мнению Анфисы Чеховой, звезды, заявляющие, что не знали, куда шли, ведут себя очень некрасиво по отношению к блогеру Насте Ивлеевой.

Анфиса написала слова поддержки Ивлеевой, с которой лично не знакома.

Ведущая считает, что могла принять приглашение на такое мероприятие, а могла отказаться. В любом случае ответственность за посещение такой вечеринки она взяла бы ответственность только на себя, а не принялась бы на каждом углу заявлять, что ее подставили.

Чехова отметила, что 28 лет уже находится в шоу-бизе, понимая, что настоящей дружбы там нет.