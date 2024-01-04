Пенкин сообщил, что потратил весь свой гонорар от концерта на угощение зрителей

Угощал публику Сергей Пенкин ягодами, фруктами, колбасой, сыром, а также шампанским.

Артист не стал скрывать, что подобным образом ведет себя частенько.

Он угощает также попутчиков в самолетах или поездах горячительными напитками, чтобы поездка проходила быстрее и веселее. Единственное, за чем следит знаменитость, чтобы люди не напивались и не устраивали дебош.

Известно, что Заслуженным артистом Пенкина признали в начале декабря минувшего года.