Искусственное солнце Южной Кореи приблизилось к созданию плазмы температурой 100 миллионов градусов

10:01 2024-01-04
Искусственное солнце Южной Кореи приблизилось к созданию плазмы температурой 100 миллионов градусов

Ученые в области термоядерной энергетики модернизировали токамак KSTAR, позволив ему дольше поддерживать невероятно горячую плазму.

Корейский институт термоядерной энергетики установил новый отклонитель в токамаке KSTAR, позволяющий искусственному солнцу дольше поддерживать температуру высоких ионов, превышающую 100 миллионов градусов Цельсия.

KSTAR, называемый искусственным солнцем, потому что в нем происходит ядерный синтез (та же реакция, которая питает нашу звезду) был создан в 2007 году. А первая плазма - получена в 2008 году.

Он примерно на треть меньше ITER, массивного экспериментального реактора, строящегося во Франции, сообщает gizmodo.com.

Оба реактора являются токамаками: устройствами в форме пончика, которые осуществляют термоядерный синтез с использованием плазмы или электрически заряженных газов, доведенных до сверхвысоких температур и давлений.

KSTAR использует отводящий элемент, который расположен в нижней части токамака и управляет отводом отработанных газов и примесей из реактора.

Отводящий элемент является компонентом, обращенным к плазме, что означает, что он находится внутри токамака и принимает на себя всю тяжесть нагрева внутренней поверхности.

В настоящее время KSTAR способен проводить плазменные операции в течение примерно 30 секунд. Ученые надеются, что новый отклонитель позволит к концу 2026 года проводить плазменные операции в течение 300 секунд.

В KSTAR мы внедрили отклонитель из вольфрамового материала, который также был выбран в ITER, - отметил президент KFE Сук Чжэ Ю в пресс-релизе.

Мы будем стремиться приложить все усилия для получения необходимых данных для ITER с помощью экспериментов KSTAR.

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Исследования в области термоядерного синтеза позволили получить чистый прирост энергии в термоядерной реакции. 

Первая плазма ITER ожидается в 2025 году, а первый термоядерный синтез намечен на 2035 год. 

В целом для реакторов токамак наступили бурные времена. По данным Международного агентства по атомной энергии, по всему миру работает более 50 токамаков.

По данным Национального исследовательского совета по науке и технологиям Кореи, эксперименты с плазмой с новым вольфрамовым отклонителем KSTAR продлятся до февраля.

Ученые следят за тем, чтобы среда была стабильной для экспериментов и в ней можно было воспроизвести плазму температурой 100 миллионов градусов.

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