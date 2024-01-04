Искусственное солнце Южной Кореи приблизилось к созданию плазмы температурой 100 миллионов градусов

Корейский институт термоядерной энергетики установил новый отклонитель в токамаке KSTAR, позволяющий искусственному солнцу дольше поддерживать температуру высоких ионов, превышающую 100 миллионов градусов Цельсия.

KSTAR, называемый искусственным солнцем, потому что в нем происходит ядерный синтез (та же реакция, которая питает нашу звезду) был создан в 2007 году. А первая плазма - получена в 2008 году.

Он примерно на треть меньше ITER, массивного экспериментального реактора, строящегося во Франции, сообщает gizmodo.com.

Оба реактора являются токамаками: устройствами в форме пончика, которые осуществляют термоядерный синтез с использованием плазмы или электрически заряженных газов, доведенных до сверхвысоких температур и давлений.

KSTAR использует отводящий элемент, который расположен в нижней части токамака и управляет отводом отработанных газов и примесей из реактора.

Отводящий элемент является компонентом, обращенным к плазме, что означает, что он находится внутри токамака и принимает на себя всю тяжесть нагрева внутренней поверхности.

В настоящее время KSTAR способен проводить плазменные операции в течение примерно 30 секунд. Ученые надеются, что новый отклонитель позволит к концу 2026 года проводить плазменные операции в течение 300 секунд.