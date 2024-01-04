Искусственное солнце Южной Кореи приблизилось к созданию плазмы температурой 100 миллионов градусов

Корейский институт термоядерной энергетики установил новый отклонитель в токамаке KSTAR, позволяющий искусственному солнцу дольше поддерживать температуру высоких ионов, превышающую 100 миллионов градусов Цельсия.
KSTAR, называемый искусственным солнцем, потому что в нем происходит ядерный синтез (та же реакция, которая питает нашу звезду) был создан в 2007 году. А первая плазма - получена в 2008 году.
Он примерно на треть меньше ITER, массивного экспериментального реактора, строящегося во Франции, сообщает gizmodo.com.
Оба реактора являются токамаками: устройствами в форме пончика, которые осуществляют термоядерный синтез с использованием плазмы или электрически заряженных газов, доведенных до сверхвысоких температур и давлений.
KSTAR использует отводящий элемент, который расположен в нижней части токамака и управляет отводом отработанных газов и примесей из реактора.
Отводящий элемент является компонентом, обращенным к плазме, что означает, что он находится внутри токамака и принимает на себя всю тяжесть нагрева внутренней поверхности.
В настоящее время KSTAR способен проводить плазменные операции в течение примерно 30 секунд. Ученые надеются, что новый отклонитель позволит к концу 2026 года проводить плазменные операции в течение 300 секунд.
В KSTAR мы внедрили отклонитель из вольфрамового материала, который также был выбран в ITER, - отметил президент KFE Сук Чжэ Ю в пресс-релизе.
Мы будем стремиться приложить все усилия для получения необходимых данных для ITER с помощью экспериментов KSTAR.
Исследования в области термоядерного синтеза позволили получить чистый прирост энергии в термоядерной реакции.
Первая плазма ITER ожидается в 2025 году, а первый термоядерный синтез намечен на 2035 год.
В целом для реакторов токамак наступили бурные времена. По данным Международного агентства по атомной энергии, по всему миру работает более 50 токамаков.
По данным Национального исследовательского совета по науке и технологиям Кореи, эксперименты с плазмой с новым вольфрамовым отклонителем KSTAR продлятся до февраля.
Ученые следят за тем, чтобы среда была стабильной для экспериментов и в ней можно было воспроизвести плазму температурой 100 миллионов градусов.
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