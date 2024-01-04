Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как ей удается сохранять молодость

Телеведущей Первого канала Екатерине Андреевой 58 лет, но она не выглядит на свой возраст. Какие средства помогают звезде поддерживать красоту и молодость? Она рассказала об этом своим подписчикам в соцсетях.

Алкоголь я не пью, зато пью гречишный чай. В маленьком чайнике, заваренный в кипяточке где-то градусов 90. Утром очень полезно, - отметила Андреева.

Она также добавила, что отказалась от сладкой газировки, занимается спортом и спит на ортопедической подушке.

По словам телеведущей, чтобы сохранить молодость, нужно вести правильный образ жизни. В интервью блогеру Надежде Стрелец теледива заявила, что главный секрет ее внешности - позитивное мышление.

Андреева смотрится в зеркало всего 5 минут - только чтобы накраситься. Она также противник пластических операций, но сторонник качественной уходовой косметики.