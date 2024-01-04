Умер звезда КВН, финалист «Comedy Баттл» Станислав Агафонов

Агафонов скончался 3 января, уточняет starhit.ru. Причина ухода звезды пока не раскрывается. Его друзья скорбят и не понимают, почему молодой 40-летний муж, отец и сын так быстро покинул этот мир.

Большой друг КВН. Человек, который отдавал игре всего себя и больше. Автор с неповторимым стилем, редактор, сценарист, актер. Человек с большой буквы, отец и муж. Часть необъятной Планеты КВН, без которой невозможно представить ее на сегодняшний день, - говорится в соболезновании.

Агафонов был худруком команды «Раисы». Он работал с разными комиками, а недавно попробовал себя в кино, сыграв в сериале «По колено».

У комика остались жена и двое сыновей.