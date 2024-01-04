Звезда кино и подиума Сиенна Миллер родила от актера, который младше ее на 15 лет

Сиенна Миллер в Лондоне попала в объективы папарацци в момент прогулки со своим возлюбленным и новорожденным крошкой, пишет thevoicemag.ru.

Актриса фильма «Запретная любовь» малыша несла в дизайнерском кенгуру из шелка викуньи и тутового дерева.

О романе с молодым актером актриса заявила в феврале 2022-го года.

У Сиенны также есть 10-летняя дочь Марлоу, которая родилась в союзе с актером Томом Старриджем.