Звезда кино и подиума Сиенна Миллер родила от актера, который младше ее на 15 лет

Сиенна Миллер в Лондоне попала в объективы папарацци в момент прогулки со своим возлюбленным и новорожденным крошкой, пишет thevoicemag.ru.
Актриса фильма «Запретная любовь» малыша несла в дизайнерском кенгуру из шелка викуньи и тутового дерева.
О романе с молодым актером актриса заявила в феврале 2022-го года.
У Сиенны также есть 10-летняя дочь Марлоу, которая родилась в союзе с актером Томом Старриджем.
Ее избранника Оли Грина нередко сравнивают с экс-возлюбленным звезды Джудом Лоу.
Влюбленные встречались несколько лет, но потом появилась новость об измене актера с няней своих детей.
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