Ивлеева пропала с радаров, ведущая не выходит на связь несколько дней

10:54 2024-01-04
Ивлеева пропала с радаров, ведущая не выходит на связь несколько дней

Последнюю запись Анастасия сделала в своем Telegram-канале 30 декабря, где высказала соболезнования жителям Белгорода, который попал под авиаудары.

Организатор «голой» вечеринки, блогер Анастасия Ивлеева уже несколько дней. не выходит на связь, сообщает rambler.ru. Куда пропала звезда? Поверили ли россияне в ее раскаяние после тусовки в «Мутаборе» 20 декабря?

После скандала с «голой» вечеринкой на Ивлееву обрушился шквал критики, проверки ФНС и расторжение контрактов.

Последнюю запись Анастасия сделала в своем Telegram-канале 30 декабря. Ведущая высказала соболезнования жителям Белгорода, который попал под авиаудары.

Белгород..дети..мирные люди. Это ужас. Соболезнование всем пострадавшим и родственникам, - написала Ивлеева в Telegram.

Комментарии в Telegram у Анастасии закрыты. Последующие удары ВСУ по Белгороду блогер не комментировала. После 30 декабря Ивлеева никакого контента в соцсетях не публиковала.

А в своем главном аккаунте _agentgirl_ в соцсетях последней публикацией Анастасии Ивлеевой стало 20-минутное обращение, где она извинялась перед россиянами за «голую» вечеринку. 

Множество людей высказали свое мнение о поступке Ивлеевой к ней в комментарии. После Нового года к ней отношение стало мягче: скандальную блогера и телеведущую даже благодарили за поднятый ей шум.

Настя, выражаю благодарность за то, что вся страна встретила Новый год без Киркорова Филиппа и остальных, кто был на вечеринке! С Новым годом, — написал пользователь Арсен.

А другая пользовательница Сети добавила:

Настя, спасибо, что на ТВ не будет Асти, Филиппа, Глюкозы, Джигана и Оли!

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