Ивлеева пропала с радаров, ведущая не выходит на связь несколько дней

Организатор «голой» вечеринки, блогер Анастасия Ивлеева уже несколько дней. не выходит на связь, сообщает rambler.ru. Куда пропала звезда? Поверили ли россияне в ее раскаяние после тусовки в «Мутаборе» 20 декабря?

После скандала с «голой» вечеринкой на Ивлееву обрушился шквал критики, проверки ФНС и расторжение контрактов.

Последнюю запись Анастасия сделала в своем Telegram-канале 30 декабря. Ведущая высказала соболезнования жителям Белгорода, который попал под авиаудары.

Белгород..дети..мирные люди. Это ужас. Соболезнование всем пострадавшим и родственникам, - написала Ивлеева в Telegram.

Комментарии в Telegram у Анастасии закрыты. Последующие удары ВСУ по Белгороду блогер не комментировала. После 30 декабря Ивлеева никакого контента в соцсетях не публиковала.

А в своем главном аккаунте _agentgirl_ в соцсетях последней публикацией Анастасии Ивлеевой стало 20-минутное обращение, где она извинялась перед россиянами за «голую» вечеринку.

Множество людей высказали свое мнение о поступке Ивлеевой к ней в комментарии. После Нового года к ней отношение стало мягче: скандальную блогера и телеведущую даже благодарили за поднятый ей шум.

Настя, выражаю благодарность за то, что вся страна встретила Новый год без Киркорова Филиппа и остальных, кто был на вечеринке! С Новым годом, — написал пользователь Арсен.

А другая пользовательница Сети добавила: