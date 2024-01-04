Сын Алена Делона хочет судиться с родной сестрой из-за сокрытия данных о звездном отце

Сын культового французского актера Антони Делон обратился в правоохранительные органы и намерен подать в суд на свою родную сестру из-за того, что та скрыла информацию о когнитивных нарушениях их звездного отца, сообщает рeopletalk.ru.

Антони считает: намеренное умолчание об этом делает положение их отца уязвимым.

Она не оставила выбора! Моя сестра не говорила мне и моему брату, что с 2019 по 2022 годы мой отец во время визита в Швейцарию прошел пять когнитивных тестов и что не сдал ни одного. Анушка, которая проживает в Швейцарии и с 2018 года работает в компании моего отца, на самом деле являлась контактным лицом в клинике. Она эти результаты скрыла от нас для личных интересов, которые сегодня меня не волнуют, — признался сын актера.

Он заявил, что обратился в правоохранительные органы, но поданное им заявление не дает оснований для судебного разбирательства Анушки.

Ранее дети артиста подали в суд на человека, который ухаживал за их отцом. Они обвинили Хироми Роллен в причинении морального вреда, Ален тогда подтвердил это заявление.