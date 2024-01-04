Технолог Ершова рассказала, можно ли есть варенье с плесенью

Доцент российского Государственного университета просвещения, технолог Ершова предупредила: есть варенье, в котором появилось пусть совсем немного плесени, нельзя, сообщает woman.rambler.ru.

Она напомнила, что плесень - это микроскопические грибки, в процессе их развития выделяются невидимые глазу яды. И узнать, насколько глубоко они проникли вглубь продукта, просто невозможно.

Как хранить варенье, чтобы оно не портилось? По словам эксперта, продукт может отлично сохраниться 2-3 года, если выдерживать его при температуре от +1 до +15 градусов.

Насторожить должно то, что вкус и цвет изменились. Это значит, что в варенье появился новый "ингредиент": бактерии или грибки, которые могут вызвать сильное пищевое отравление.