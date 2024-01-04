Академики «Оскара» сочли неоригинальным сценарий «Барби»

Комедия «Барби» не может претендовать на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», сообщает Variety.

Исполком отделения сценаристов Академии кинематографических искусств и наук счел скрипт фильма адаптированным.

Это расходится с оценкой Гильдии сценаристов Америки, признавшей «Барби» оригинальным произведением, и эта классификация будет сохранена на предстоящей церемонии вручения премии WGA.

Variety подчеркивает: многие фильмы про уже существующих персонажей классифицируются как адаптированные сценарии.

Издание предполагает, что решение академиков вызвано тем, что Барби и Кен задолго до того, как появились на экране, были куклами Mattel.