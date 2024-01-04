На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка

Мощная вспышка зафиксирована на Солнце учеными в новогоднюю ночь. Но исследователи считают, что она не должна повлиять на явления на Земле.
Об этом сообщает mk.ru со со ссылкой на портал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Ученые уточняют, что вспышку на Солнце можно расценить как "событие исключительной силы".
Взрыв примерно вдвое превышает предыдущие рекордные события данного цикла по мощности.
Вспышке присвоен балл X5.0. Ранее занимавшая первое место вспышка имела балл X2.8, - отмечается в сообщении.
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