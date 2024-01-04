На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка

Мощная вспышка зафиксирована на Солнце учеными в новогоднюю ночь. Но исследователи считают, что она не должна повлиять на явления на Земле.

Об этом сообщает mk.ru со со ссылкой на портал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые уточняют, что вспышку на Солнце можно расценить как "событие исключительной силы".