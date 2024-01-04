Александр Ширвиндт встретил Новый год в больнице

Народный артист РФ Александр Ширвиндт Новый 2024-й год встретил в больничной палате. Об этом актер сам рассказал в видеообращении, сообщает 5-tv.ru.

Новогоднюю ночь знаменитость отметил в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского в Москве. По словам 89-летнего мужчины, когда долго живешь, тогда привыкаешь к жизни, но вечного ничего не бывает.

Потому, если организм дал сбои, важно попасть в хорошие руки, считает он. Артисту повезло: докторов, которые его лечат, он назвал «потрясающими врачевателями».

Сейчас возьмут последнюю кровь, и - до встречи, — прокомментировал звезда видео.

Ширвиндт подчеркнул, что в госпитале он окружен вниманием и доброжелательством.