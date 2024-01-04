Гречишный чай - секрет молодости Екатерины Андреевой

12:43 2024-01-04
Гречишный чай - секрет молодости Екатерины Андреевой

Известная телеведущая РФ Екатерина Андреева призналась, что не употребляет алкоголь, зато пьет гречишный чай, что позволяет ей выглядеть гораздо моложе своего возраста.

Екатерина Андреева рассказала, что утром выпивает чашечку свежезаваренного гречишного чая, что приносит огромную пользу организму.

Ведущая также сообщила о том, что не пьет лимонадов, регулярно занимается спортом и спит на ортопедической подушке.

Екатерина убеждена, что здоровый образ жизни позволяет ей сохранять молодость и привлекательность.

По словам звезды экрана, оптимизм также помогает ей излучать свет, который благоприятно сказывается на внешнем виде.

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