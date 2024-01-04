Гречишный чай - секрет молодости Екатерины Андреевой

Екатерина Андреева рассказала, что утром выпивает чашечку свежезаваренного гречишного чая, что приносит огромную пользу организму.
Ведущая также сообщила о том, что не пьет лимонадов, регулярно занимается спортом и спит на ортопедической подушке.
Екатерина убеждена, что здоровый образ жизни позволяет ей сохранять молодость и привлекательность.
По словам звезды экрана, оптимизм также помогает ей излучать свет, который благоприятно сказывается на внешнем виде.
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