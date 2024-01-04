Гречишный чай - секрет молодости Екатерины Андреевой

Екатерина Андреева рассказала, что утром выпивает чашечку свежезаваренного гречишного чая, что приносит огромную пользу организму.

Ведущая также сообщила о том, что не пьет лимонадов, регулярно занимается спортом и спит на ортопедической подушке.

Екатерина убеждена, что здоровый образ жизни позволяет ей сохранять молодость и привлекательность.

По словам звезды экрана, оптимизм также помогает ей излучать свет, который благоприятно сказывается на внешнем виде.