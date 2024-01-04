Лолита прокомментировала информацию о своем отъезде из РФ навсегда

Лолита Милявская поздравила фанатов с Новым годом, опровергнув сведения о своем отъезде.
Исполнительница сообщала, что хотела улететь в Болгарию к своим родным, но путешествие она запланировала еще до скандала из-за "обнаженной" вечеринки Насти Ивлеевой.
Милявская заверила, что берет на себя ответственность за участие в скандальном мероприятии.
В рамках собственного Телеграм-канала певица заявила, что не собирается эмигрировать из РФ, а 2023 - один из лучших периодов в ее жизни.
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