Причина пропажи Ивлеевой из соцсетей озвучена

Появилась информация, что Настя Ивлеева страдает от анорексии, вызванной сильнейшим стрессом из-за травли знаменитости по поводу организованной ею "обнаженной" вечеринки.
Известно, что весит блогер в настоящее время 45 кг при росте 174 см.
Напомним, что скандальное мероприятие состоялось в московском клубе "Мутабор" 20 декабря.
Событие вызвало волну возмущения из-за демонстрации звездами своих полуголых тел. Активисты заявили на известных личностей в прокуратуру с требованием проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ.
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