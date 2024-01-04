Причина пропажи Ивлеевой из соцсетей озвучена

Появилась информация, что Настя Ивлеева страдает от анорексии, вызванной сильнейшим стрессом из-за травли знаменитости по поводу организованной ею "обнаженной" вечеринки.

Известно, что весит блогер в настоящее время 45 кг при росте 174 см.

Напомним, что скандальное мероприятие состоялось в московском клубе "Мутабор" 20 декабря.

Событие вызвало волну возмущения из-за демонстрации звездами своих полуголых тел. Активисты заявили на известных личностей в прокуратуру с требованием проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ.