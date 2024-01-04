Бритни Спирс отрицает информацию о записи своего нового альбома

Бритни Спирс заверила, что большинство информации, публикуемой о ней в СМИ, мусор.

Артистка заверила, что не записывает новый альбом и ни при каких условиях не намерена возвращаться в шоу-бизнес.

В своей публикации селебрити отметила, что пишет новые песни лишь "по фану или заказу".

Новости о собственном творчестве исполнительница окрестила бредом.

Напомним, что 30 декабря сообщалось, будто Спирс выпускает новый альбом впервые за 8 лет.