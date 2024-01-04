Налоговики США предъявили музыканту Канье Уэсту счет на миллион долларов

Финансовые дела музыканта Канье Уэста сегодня обстоят куда хуже, чем в прошлом году.

Как сообщает peopletalk.ru, все из-за того, что звезда, уклоняясь от уплаты налогов, собрал большую задолженность.

По данным издания, долг артиста перед налоговым управлением США превышает 1 миллион долларов. Такая сумма - итог накопившихся налоговых залогов бренда Yeezy.

Кроме того, у звезды еще есть и проценты со штрафов по неуплате налогов с 2021-го года по 2022-й годы.

Сумма его задолженностей продолжает расти. Собирается ли рэпер закрывать свои финансовые дела в ближайшее время, неизвестно.