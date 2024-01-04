В аэропорту Стамбула из-за кошки сорвался взлет самолета

14:15 2024-01-04
В аэропорту Стамбула из-за кошки сорвался взлет самолета

Животное на борт попало «зайцем», потому что ее хозяйка не оформила нужные документы и не оповестила о любимце экипаж.

В аэропорту Стамбула борт авиакомпании Turkish Airlines прервал свой взлет из-за убежавшей от пассажирки кошки, сообщает gazeta.ru.

Лайнер должен был лететь в Афины и готовился ко взлету, как вдруг по салону стала внезапно ходить кошка.

Как оказалось, животное на борт попало «зайцем», потому что ее хозяйка не оформила нужные документы и не оповестила о любимце экипаж.

Кошка выбралась из сумки женщины в ручной клади и вызвала переполох в самолете. Лайнер вернулся со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта, пассажирку с кошкой высадили.

Позже стало известно, что она и ранее пыталась подобным образом незаметно провезти любимицу. Авиакомпания внесла даму в черный список.

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