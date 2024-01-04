«Бременские музыканты» стали в России вторым фильмом, собравшим за 4 дня 1 миллиард рублей

Фильм-сказка «Бременские музыканты» в российском прокате собрал миллиард рублей уже на четвертый день показа после премьеры, сообщает peopletalk.ru.
В 2024-м году это второй по счету фильм, собравший такую сумму по кассовым сборам.
Издание уточняет, что "Холоп 2" миллиардную отметку преодолел на третьи сутки.
Комедия «Бременские музыканты» на экраны вышла 1-го января - одновременно с «Холопом 2». Режиссер картины - Алексей Нужный.
В фильме сыграли Тихон Жизневский, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева.
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