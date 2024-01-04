Собчак призналась в любви к одному из артистов сериала «Слово пацана»

Блогер Ксения Собчак написала в своем Телеграм-канале, что считает 24-летнего Рузиля Минекаева из сериала «Слово пацана» своим крашем, сообщает gazeta.ru.

Породистые скулы, яростный взгляд: такой типаж «sexy brutal», - пояснила журналистка.

Она считает, что Минекаева сравнить можно с Владимиром Машковым в молодости. По мнению Ксении, худрук Театра Табакова тогда был "секси".

Минекаев получил известность после роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер признался, что после этого его жизнь круто изменилась. Его теперь узнают на улицах поклонники и просят о совместном фото.

Премьера первой серии сериала состоялась 8 ноября. Заключительный эпизод на экраны вышел 21 декабря.