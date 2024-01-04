Аргентина требует от Британии возврата Фолклендов, что происходит не в первый раз

Буэнос-Айрес обратился к Лондону по поводу Фолклендских островов, называя территорию оккупированной.

Глава Аргентины Хавьер Милей намерен добиться от Британии передачи Фолклендов, но государство пока идет в отказ.

Аргентина намерена в который раз вести переговоры относительно спорной ситуации вокруг Мальвинских островов (Фолклендские острова), о чем информирует аргентинский МИД.

Госинстанция называет Мальвинские острова незаконно оккупированной Великобританией территорией с 1833 года, напомнив, что аргентинские власти настаивали и продолжают это делать, заявляя, что территория принадлежит Аргентине.