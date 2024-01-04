Куча украинских и китайских паспортов найдена на южно-американской границе

Сообщив о происшествии, Мэтт Гетц поинтересовался у подписчиков, чем они могут объяснить данную ситуацию.
Политик напомнил соотечественникам о словах американского лидера Джо Байдена и главы Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса о безопасности границы.
Разногласия между демократами и республиканцами возникли при принятии проекта о новой помощи Незалежнай.
Республиканцы требуют от Белого дома защиты южной границы Штатов от мигрантов, заявляя, что лишь при соблюдении данного условия одобрят оказание новой финансовой помощи Украине.