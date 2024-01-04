Путин дал добро на получение российских паспортов иностранцами-контрактниками

Иностранцы, участвующие в спецоперации на стороне России, могут рассчитывать на российское гражданство, подав соответствующее заявление, о чем сообщается в указе главы государства Владимира Путина.
Решение касается и членов семей таких зарубежных граждан.
Сообщается, что зарегистрировать заявление на получение паспорта РФ можно в любом территориальном органе МВД государства. Для этих целей понадобится документ, удостоверяющий личность, а также контракт о несении военной службы в ВС РФ.
Контрактные отношения должны быть заключены на период не менее 1 года.
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