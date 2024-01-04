Овечкин догнал по очкам в большинстве Горди Хоу

"Вашингтон Кэпиталз" уступил "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 3:6.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз", российский хоккеист Александр Овечкин, отличился 2-мя результативными передачами.

На счету нападающего из РФ теперь 564 очка, которые тот набрал при игре в большинстве. По данному критерию Овечкин сравнялся с Горди Хоу, заняв при этом 5-ое место в рейтинге крайних нападающих лиги.

Больше очков в большинстве, чем у Овечкина, удалось набрать только таким крайним нападающим, как Дэйв Андрейчук (567), Марк Рекки (569), Теэму Селянне (588) Яромир Ягр (610).