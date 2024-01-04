Самая низкая температура воздуха в минус 42,1 градуса за всю зиму зафиксирована сегодня в Финляндии

Метеорологический институт Финляндии информирует об установлении температурного рекорда текущей зимы, который составляет минус 42,1 градуса.

Оказывается, самая суровая зима установилась в Энонтекиё (Лапландия).

В 06:30 температура в аэропорту Энонтекиё была равна -42,1 градуса по Цельсию, о чем сообщают метеорологи.

Морозы в Финляндии лютуют 3-ий день к ряду, из-за чего наблюдаются задержки пригородных поездов и поездов дальнего следования, как утверждают представители финской государственной железнодорожной компании VR, зафиксировав соответствующие сведения на своем официальном сайте.