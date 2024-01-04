Богдан Титомир и Михаил Шуфутинский встретились в ночном клубе, 90-е

Особенно популярной стала его песня "Делай как я", однако, вскоре, постепенно его карьера пошла на спад.
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В начале 90-х Богдан Титомир покинул группу "Кар-мэн" и начал сольную карьеру.
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