Законопроект об отмене депутатской присяги короне Британии вынесен на рассмотрение парламентом Канады

Законопроект внесен с легкой руки Рене Арсено, являющегося членом правящей Либеральной партии.

Отмечается, что канадский премьер Джастин Трюдо не раз повторял, что настоящий период - не время обсуждать роль монархии в государстве. Политик осыпал Карла 3 похвалами, называя короля человеком, приверженным ценностям Канады.

Представители Минюст государства заявили, что "смогут сказать больше о законопроекте депутата, когда он будет вынесен на обсуждение".

Заседание по поводу намечено на конец января текущего года.