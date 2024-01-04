Александр Цекало и певица Алсу меряются бицепсами на гастролях по Волге

В то сложное время для страны Алсу со своими песнями приносила людям радость и надежду.

Ее дебютный альбом "Алсу" вышел в 1998 году и моментально стал хитом. Запоминающиеся мелодии в сочетании с мощным голосом Алсу завораживали.

Песни "Зимний сон", "Иногда" и другие звучали из каждого утюга. Алсу стала лауреатом престижных музыкальных премий.

Несмотря на юный возраст, Алсу демонстрировала удивительную зрелость исполнения. Казалось, что она родилась со сцены и микрофоном в руках.

Алсу легко и непринужденно держалась на сцене, общалась с публикой. За ее хрупкими плечами скрывались огромная работоспособность и целеустремленность.