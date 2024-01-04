С матерью Лизы Бреннан-Джобс Стив познакомился ещё в школе

Несмотря на сомнения Джобса в своем отцовстве, он всё-таки не отказался от помощи ребёнку, хотя долгое время не признавал её официально.
Он утверждал, что мать Лизы встречалась сразу с несколькими парнями, а девочка родилась уже после расставания пары.
Сомнения не развеялись даже после теста, который подтвердил, что Джобс — отец Лизы.
В итоге дочь была принята в семью, но сама она до последнего момента была уверена в собственной незначительности для родного отца.
После школы она выбрала профессию журналиста, а несколько лет назад сумела выразить все детские переживания в книге Small fry, где подробно описала свои отношения со Стивом.
Женщина не скрыла факт душевной боли, полученной во время общения с отцом. Но при этом она никогда не скрывала своей любви к нему.
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