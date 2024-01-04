С матерью Лизы Бреннан-Джобс Стив познакомился ещё в школе

Сомнения не развеялись даже после теста, который подтвердил, что Джобс — отец Лизы.

В итоге дочь была принята в семью, но сама она до последнего момента была уверена в собственной незначительности для родного отца.

После школы она выбрала профессию журналиста, а несколько лет назад сумела выразить все детские переживания в книге Small fry, где подробно описала свои отношения со Стивом.

Женщина не скрыла факт душевной боли, полученной во время общения с отцом. Но при этом она никогда не скрывала своей любви к нему.