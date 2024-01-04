Все твердят в один голос, что Рид Джобс больше всех детей похож на отца

Кстати, имя родители выбрали в честь колледжа Рид (Reed-College).

Вечно занятый Стив оставлял все дела, чтобы поболеть за Рида на телевикторине.

Сохранились записи с передачи, где среди зрителей виден силуэт создателя Apple.

Сейчас молодой человек далёк от публичности и соцсетей.

Данное отцом воспитание, направленное против постоянного использования гаджетов, дало свои плоды.

В юности Рид активно занимался фехтованием с русским спортсменом и тренером Георгием Погосовым.

Затем он продолжил своё обучение в Стэнфордском университете, где изучал онкологию. По его признанию, выбор был связан с болезнью отца.

Ему не удалось спасти от смерти самого близкого человека, но он надеется помочь другим нуждающимся. Рид не унаследовал характера Стива.