Мошенники развели создателя сверхзащищенного криптокошелька на 125 000 USD

Известно, что Билл Лу поверил в аирдроп криптовалют, обещающий бесплатную раздачу токенов на фоне продвижения бизнеса.
У эксперта по криптобезопасности возник интерес к раздаче токенов LFG, информация о чем появилась 1 января.
Суть предложения состояла в том, что держатели Ethereum приглашали перейти на криптовалюту Solana.
Лу кликнул по ссылке через руководство в Сети, попав на фишинговый сайт для подписания сообщения в кошельке, с которого позднее были сняты все средства.
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