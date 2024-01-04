Мошенники развели создателя сверхзащищенного криптокошелька на 125 000 USD

Известно, что Билл Лу поверил в аирдроп криптовалют, обещающий бесплатную раздачу токенов на фоне продвижения бизнеса.

У эксперта по криптобезопасности возник интерес к раздаче токенов LFG, информация о чем появилась 1 января.

Суть предложения состояла в том, что держатели Ethereum приглашали перейти на криптовалюту Solana.

Лу кликнул по ссылке через руководство в Сети, попав на фишинговый сайт для подписания сообщения в кошельке, с которого позднее были сняты все средства.