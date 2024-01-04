Задолженность Канье Уэста по налогам составляет 1 000 000 USD

1 000 000 USD долга по налогам - солидная сумма, а набралась она из-за налоговых залогов марки Канье Уэста Yeezy.

Также накапали проценты за неуплату обязательных сборов за 2021 - 2022 годы.

Оказывается, рэпер не оплатил налоги также за свой особняк стоимостью 2 200 000 у. е. и квартиру, приобретенную за 1 600 000 долларов, находящиеся в Калабасасе.

Стоит отметить, что после расставания с Ким Кардашьян у музыканта наступила темная полоса в жизни.

Уэст уже не миллиардер, так как из-за неосторожных заявлений с ним расторгли рекламные контракты многие марки.