Айза обвинила звезд в том, что они делают такую же пластику, что и она

Айза сообщила, что была первой, кто попробовал липомоделирование тела, "лисьи" глазки и пересадку волос.

По заверениям блогерши, после этого российские знаменитости стали делать тоже самое. Имена последователей она называть не стала.

Звезда Сети сообщила, что хотела произвести операцию по смене цвета радужки, но в настоящее время ее одолевают сомнения.

Напомним, что в конце лета "лисьи глазки сделала себе" ведущая, модель и блогер Виктория Боня.