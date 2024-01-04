Собчак призналась в симпатии актеру из сериала Слово пацана

Дело в том, что Ксения Собчак пришла в восторг от внешних данных Рузиля Минекаева, отметив его "породистые скулы, яростный взгляд".

Типаж артиста звездная блондинка оценила как "sexy brutal".

Журналистка сравнила молодого актера с Владимиром Машковым в молодые годы, отметив, что тот в свое время был "секс-символом".

Популярность обрушилась на голову Минекаева после выхода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Новоиспеченная знаменитость рассказал, что после премьеры проекта к нему подходят люди и просят сделать с ними фото.