Разин сообщил, как Билану удалось избежать хейта после участия в голой вечеринке

Андрей Разин заявил, что проклял Лолиту Милявскую, а потому она "творчески умерла".

Музыкальный деятель обратил внимание, что из всех участников "обнаженной" вечеринки удалось спастись лишь Диме Билану.

Разин убежден, что произошло это по той причине, что исполнитель отказался выступать на концерте памяти Юрия Шатунова.

Продюсер отметил, что проклял всех, кто участвовал в данном мероприятии, а прислушался к нему лишь Билан, а потому у него все хорошо.