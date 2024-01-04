Прокуратура не стала рассматривать жалобы наследников Алена Делона в адрес сиделки артиста

По имеющейся информации, суд не принял жалобы детей Алена Делона на его помощницу Хироми Роллен из-за отсутствия доказательств ее вины.

Обращение Роллен в суд с обвинением наследников в клевете на нее также не было принято по такой же причине.

Примечательно, что к жалобе сына и дочери на сиделку присоединился и сам Делон.

По словам членов звездного семейства, Роллен "вскрывала личную корреспонденцию актера", прикарманивая его письма.

Особую жалобу на 66-летнюю работницу отца подал старший сын актера, обвинив ту в "домогательстве, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с собаками актера".