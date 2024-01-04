Машков пожаловался на мистику на съемках фильма о Распутине

20:57 2024-01-04
Машков пожаловался на мистику на съемках фильма о Распутине

Владимир Машков сообщил, что во время съемок сериала о Григории Распутине, где актеру досталась роль главного персонажа, творилось нечто сверхъестественное.

Владимир Машков рассказал, что снимков Григория Распутина осталось немного.

На одном из фото фаворит Николая 2 стоит в центре Питера в зеленой атласной рубашке, которая была его любимой. Актер, снимаясь в одной из сцен, был в такой же одежде, решив сделать аналогичное фото.

Машков уточнил, что точное место снимка определить не удалось, а потому он не стал фотографироваться и пошел к съемочной площадке, услышав грохот в своем гримвагоне, где, как оказалось, упало и разбилось большое зеркало.

Самое интересное, что именно на месте актерского вагончика Машкова и была сделана фотография Распутина в атласной рубахе.

Владимир воспринял это как знак из прошлого.

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