Меладзе не станет давать концерты в ближайшее время из-за болезни отца

По информации Телеграм-канала Ксении Собчак, родитель певца Шот Меладзе доставлен в подмосковную больницу, где в срочном порядке помещен в реанимацию.

Известно, что причиной критического состояния отца Валерия Меладзе является коронавирусная инфекция.

Сам артист прилетел к родному человеку из гастрольного тура сразу же, как узнал о его состоянии.

Журналистка информировала, что все ближайшие выступления Валерия не состоятся по причине серьезной болезни его близкого родственника.