Медики делают неутешительные прогнозы по поводу состояния Брюса Уиллиса, считая, что тому осталось жить меньше года

21:28 2024-01-04
Медики делают неутешительные прогнозы по поводу состояния Брюса Уиллиса, считая, что тому осталось жить меньше года

Состояние Брюса Уиллиса ухудшается с каждым днем. Он уже не в состоянии читать и почти не говорит.

Совсем недавно старшая наследница Брюса Уиллиса Скаут поделилась совместным снимком со знаменитым отцом, который лежит на кровати, накрытый простыней белого цвета.

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Телеграм-канал Super.ru сообщает, что близкие Уиллиса поддерживают его как могут и проводят все свободное время с ним.

Иногда близкие мировой знаменитости делятся информацией о его состоянии в Сети.

Напомним, что в марте 2022 года 68-летнему артисту был поставлен диагноз - афазия, что значит расстройство речи, вызванное деменцией. После этого "крепкий орешек" объявил об окончании карьеры в кино.

Состояние Уиллиса резко ухудшилось. Он не узнает близких и часто не понимает речь.

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