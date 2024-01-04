Медики делают неутешительные прогнозы по поводу состояния Брюса Уиллиса, считая, что тому осталось жить меньше года

Телеграм-канал Super.ru сообщает, что близкие Уиллиса поддерживают его как могут и проводят все свободное время с ним.

Иногда близкие мировой знаменитости делятся информацией о его состоянии в Сети.

Напомним, что в марте 2022 года 68-летнему артисту был поставлен диагноз - афазия, что значит расстройство речи, вызванное деменцией. После этого "крепкий орешек" объявил об окончании карьеры в кино.

Состояние Уиллиса резко ухудшилось. Он не узнает близких и часто не понимает речь.