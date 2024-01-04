Медики делают неутешительные прогнозы по поводу состояния Брюса Уиллиса, считая, что тому осталось жить меньше года

Совсем недавно старшая наследница Брюса Уиллиса Скаут поделилась совместным снимком со знаменитым отцом, который лежит на кровати, накрытый простыней белого цвета.
Телеграм-канал Super.ru сообщает, что близкие Уиллиса поддерживают его как могут и проводят все свободное время с ним.
Иногда близкие мировой знаменитости делятся информацией о его состоянии в Сети.
Напомним, что в марте 2022 года 68-летнему артисту был поставлен диагноз - афазия, что значит расстройство речи, вызванное деменцией. После этого "крепкий орешек" объявил об окончании карьеры в кино.
Состояние Уиллиса резко ухудшилось. Он не узнает близких и часто не понимает речь.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__