Канал украинского ТВ «1+1» вырезал из новогоднего концерта выступление Брежневой

Решение не в пользу Веры Брежневой руководство "1+1" объяснило тем, что исполнительница раньше активно выступала с концертами для российской аудитории, что не может не сказаться на рейтингах шоу.

Интересно, что песня Брежневой не вырезана из Ютуб-записи мероприятия.

Сама знаменитость пока никак не комментировала произошедшее.

Напомним, что в РФ подобная участь настигла Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, которых "вырезали" из ТВ-версии "Песни года-2023".