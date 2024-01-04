Канал украинского ТВ «1+1» вырезал из новогоднего концерта выступление Брежневой

Решение не в пользу Веры Брежневой руководство "1+1" объяснило тем, что исполнительница раньше активно выступала с концертами для российской аудитории, что не может не сказаться на рейтингах шоу.
Интересно, что песня Брежневой не вырезана из Ютуб-записи мероприятия.
Сама знаменитость пока никак не комментировала произошедшее.
Напомним, что в РФ подобная участь настигла Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, которых "вырезали" из ТВ-версии "Песни года-2023".
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