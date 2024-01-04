Вайкуле сообщила, как Пугачева и Галкин отметили Новый год

Лайма Вайкуле в рамках своих соцсетей поздравила жителей РФ с Новым годом.

В своем обращении латвийская исполнительница повторила тост Аллы Пугачевой, который та произнесла на праздничном застолье по поводу встречи Нового года.

Оказывается, Алла Борисовна была немногословна, а тост ее звучал так: "Свобода, закон и достаток!“.

Вайкуле отметила, что абсолютно согласна с приятельницей в этом случае.

Отметим, что обращение Вайкуле к русскоговорящей публики звучало на русском.