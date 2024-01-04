Мама Светланы Лазаревой ушла из жизни

22:32 2024-01-04
Мама Светланы Лазаревой ушла из жизни

Известно, что родительнице популярной исполнительницы Светланы Лазаревой было 82 года.

О кончине близкой родственницы сообщила сама Светлана Лазарева.

Исполнительница о потере близкого человека написала в личном блоге.

Артистка, обращаясь к покойной, заверила, что та навсегда останется в ее сердце. Причины кончины родственницы Лазарева не назвала.

Известно, что именно мама привила знаменитости любовь к музыке и зрителям, так как сама была культурным деятелем.

Женщина трудилась в ДК имени Кирова, была художественным руководителем в ДК «Никельщик», создала собственный эстрадно-духовой оркестр.

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