Мама Светланы Лазаревой ушла из жизни

О кончине близкой родственницы сообщила сама Светлана Лазарева.

Исполнительница о потере близкого человека написала в личном блоге.

Артистка, обращаясь к покойной, заверила, что та навсегда останется в ее сердце. Причины кончины родственницы Лазарева не назвала.

Известно, что именно мама привила знаменитости любовь к музыке и зрителям, так как сама была культурным деятелем.

Женщина трудилась в ДК имени Кирова, была художественным руководителем в ДК «Никельщик», создала собственный эстрадно-духовой оркестр.