Ален Делон будет судиться с сыном Энтони за клевету

Ален Делон намерен подать иск против своего сына Энтони. Актер обвиняет наследника в клевете, уточнил адвокат Алена Делона Кристоф Айела.

По его словам, звезда "шокирован" высказыванием сына в интервью parismatch.com. В опубликованной ранее статье заявил, что намерен подать жалобу на сестру Анушку.

Мужчина обвинил Анушку за то, что та якобы скрыла от других братьев и сестер отрицательные результаты когнитивных тестов знаменитого отца.

Человек, способный манипулировать своей семьей и лгать, способен на все, - сказал Энтони Делон.

При этом адвокат Алена Делона заявил, что актер "терпеть не может агрессивность".

Еще больше его шокирует утверждение сына, будто он прожил свое последнее Рождество, - заявил Кристоф Айела.

Кристоф Айела также является адвокатом Анушки Делон. Он объявил, что его клиентка намерена подать жалобу на брата Энтони - на этот раз за клевету, угрозы и преследования.

Она возмущена тем, что брат распространяет в СМИ обвинения, которые ранят ее и подрывают честь и достоинство их отца.