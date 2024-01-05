Внебрачный сын юмориста Михаила Жванецкого попал в грандиозный скандал

Внебрачный сын юмориста Михаила Жванецкого украл у своей жены 75 тысяч долларов, бросив ее одну в эмиграции. Так утверждает блогер Екатерина Федорова, сообщает kp.ru.

Сам Андрей Рывкин обвинил избранницу в том, что та чуть не довела его до самоубийства и поблагодарил близких, которые помогли ему справиться с непростой ситуацией.

Внебрачный сын Жванецкого в 2022-м году вместе с Екатериной Федоровой и ее дочкой от предыдущих отношений обосновался в Барселоне. Пара поженилась в Лас-Вегасе, а в начале 2024-го грянул скандал.

По словам женщины, Андрей Рывкин не только бросил ее в эмиграции, но также выкрал у нее деньги и уехал с ними в Нью-Йорк.

Андрей Рывкин, сын Михаила Жванецкого, украл у меня 75 000 долларов, - написала женщина под скриншотом транзакции.

Екатерина обвинила своего бывшего в том, что тот "жил за чужой счет, при этом целыми днями лежа на диване". Она также отметила, что Рывкин якобы жил "на средства от проданных дорогих часов своего знаменитого отца, которые ему подарил брат на память после его смерти".

Сам мужчина считает, что разрыв с экс-возлюбленной был лучшим решением за 2023-й год.