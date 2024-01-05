Марго Робби хочет отдать другой актрисе роль Харли Квинн в ленте DC

Актриса Марго Робби намерена отдать другой актрисе свою роль Харли Квинн в блокбастерах DC. Об этом звезда заявила в интервью изданию Variety.
Робби получила большую популярность после выхода фильма «Отряда самоубийц». Но заявила изданию, что видит в роли Харли в киновселенной DC разных актрис.
Отмечается, что в альтернативной версии эту героиню может сыграть Леди Гага.
Я хотела, чтобы Харли была персонажем, роль которого передавалась другим актрисам - так, как это происходит со многими культовыми мужскими персонажами.
Харли такая забавная, в ней множество разных черт. Нельзя угадать, какой она получится, если попадет в чужие руки. Ее гибкость бесконечна, —заявила актриса.
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