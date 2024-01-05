Марго Робби хочет отдать другой актрисе роль Харли Квинн в ленте DC

Актриса Марго Робби намерена отдать другой актрисе свою роль Харли Квинн в блокбастерах DC. Об этом звезда заявила в интервью изданию Variety.

Робби получила большую популярность после выхода фильма «Отряда самоубийц». Но заявила изданию, что видит в роли Харли в киновселенной DC разных актрис.

Отмечается, что в альтернативной версии эту героиню может сыграть Леди Гага.