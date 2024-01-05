Марго Робби хочет отдать другой актрисе роль Харли Квинн в ленте DC

10:12 2024-01-05
Марго Робби хочет отдать другой актрисе роль Харли Квинн в ленте DC

Звезда заявила, что видит в этой роли разных актрис, в альтернативной версии героиню может сыграть Леди Гага.

Актриса Марго Робби намерена отдать другой актрисе свою роль Харли Квинн в блокбастерах DC. Об этом звезда заявила в интервью изданию Variety.

Робби получила большую популярность после выхода фильма «Отряда самоубийц». Но заявила изданию, что видит в роли Харли в киновселенной DC разных актрис.

Отмечается, что в альтернативной версии эту героиню может сыграть Леди Гага.

Я хотела, чтобы Харли была персонажем, роль которого передавалась другим актрисам - так, как это происходит со многими культовыми мужскими персонажами.

Харли такая забавная, в ней множество разных черт. Нельзя угадать, какой она получится, если попадет в чужие руки. Ее гибкость бесконечна, —заявила актриса.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
12:02

Антон Райт

Зимняя дорога Туктояктук в Канаде которая закрыта почти пять лет назад

Зимняя дорога Туктояктук в Канаде которая закрыта почти пять лет назад

Дорога вела к месторождениям газогидратов в Лэнгли, Апуте и Малике, и это была единственная дорога, по которой можно было добраться до двух застрявших во льдах барж Arctic Star и Wurmlinger.
Антон Райт
11:53

Антон Райт

Туннель Гуолян в Китае, построенный в 1977 году

Туннель Гуолян в Китае, построенный в 1977 году

Туннель Гуолян отличается тем, что является одной из немногих дорог в мире, которая была проложена вручную.
Светлана Игнатьева
11:31

Светлана Игнатьева

Из России улетела Регина Тодоренко

Из России улетела Регина Тодоренко

Знаменитость уточнила, что держит курс на Дубай, где она будет ведущей фестиваля «Жара Fest».
Светлана Игнатьева
11:23

Светлана Игнатьева

Сандра Буллок развеяла прах умершего в 57 лет любимого мужчины

Сандра Буллок развеяла прах умершего в 57 лет любимого мужчины

Звезда Голливуда тем самым выполнила последнюю волю своего возлюбленного, фотографа Брайана Рэндалла.
Наталья Гончарова
11:08

Наталья Гончарова

Ален Делон подает в суд на своего наследника Энтони за клевету

Ален Делон подает в суд на своего наследника Энтони за клевету

Адвокат актера Алена Делона Кристоф Айела утверждает, что его клиент собирается подать судебный иск против собственного сына Энтони, которого обвиняет в клевете.
Светлана Игнатьева
11:08

Светлана Игнатьева

Итальянцы рассорились из-за оценки пиццы с необычной начинкой

Итальянцы рассорились из-за оценки пиццы с необычной начинкой

Повар из Неаполя убрал из рецепта томатную прослойку и посыпал пиццу тремя видами сыра с карамелизированным ананасом.
Светлана Игнатьева
10:58

Светлана Игнатьева

Собака в Америке съела 4 тысячи долларов, но хозяева часть денег спасли из экскрементов

Собака в Америке съела 4 тысячи долларов, но хозяева часть денег спасли из экскрементов

Физическое здоровье пса не пострадало, однако его владельцам пришлось запачкать руки, чтобы вернуть то, что он проглотил.
article_image 12:14

Скипперс-Каньон-Роуд, Новая Зеландия

Когда в девятнадцатом веке началась золотая лихорадка, дороги там не было.

article_image 12:08

Перевал Сани, Южная Африка

Перевал Сани расположен в Квазулу-Натале, Южная Африка, и это дорога между Андербергом и Мохотлонгом, Лесото.

article_image 00:39

Способы хранения тыквы: в холодильнике, в морозилке и другие варианты

Тыква обычно вырастает крупных размеров. Съесть ее всю за раз точно ни у кого не получится, а значит, надо придумать, как сохранить.